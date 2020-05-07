Intel купит мобильную платформу Moovit — в нее ранее вложились сооснователи «ВКонтакте»

Корпорация Intel покупает за $840 млн израильский стартап Moovit, разработавший мобильную платформу для навигации. Об этом говорится в пресс-релизе Intel.

Moovit была основана в 2012 году. Компания базируется в Тель-Авиве и насчитывает около 200 сотрудников.

Стартап предоставляет данные о трафике третьим сторонам, включая саму Intel, Uber и 7500 транзитных служб. Приложение насчитывет 800 млн пользователей по всему миру.

Ранее Moovit привлекла инвестиции от Intel Capital, Vaizra Investments (фонда сооснователей «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева) и других инвесторов.

Intel подтвердила, что все существующие сервисы продолжат развиваться. Дополнительно корпорация планирует использовать технологию Moovit для расширения услуг, которые она предлагает через Mobileye. Это автомобильная компания, которая разрабатывает системы помощи водителю для снижения опасности столкновения. Intel купила Mobileye в 2017 году за $15,3 млрд.

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