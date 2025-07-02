Intel на грани перезапуска: новый CEO меняет бизнес-стратегию и готов на миллиардные убытки ради Apple и Nvidia

Новый гендиректор Intel Лип-Бу Тан может радикально изменить вектор развития компании, чтобы переманить крупных клиентов — таких как Apple и Nvidia. Об этом агентству Reuters сообщили два источника, близких к ситуации. Возможный поворот означает отказ от технологии, в которую компания уже вложила миллиарды долларов.

Сделка с реальностью: 14A вместо 18A

После прихода в Intel в марте 2025 года Тан начал действовать быстро: урезал издержки, обновил инженерный штаб, расчистил управленческий «жир» и взялся за перезапуск бизнес-модели. Уже в июне он стал сомневаться в жизнеспособности флагманской технологии 18A, на которую ставил предыдущий CEO Пэт Гелсингер.

Ставка Тана — технология 14A, с которой у Intel есть шанс обойти TSMC по производительности. Источники утверждают: цель — переманить таких заказчиков, как Apple и Nvidia, которые сегодня производят чипы у тайваньского гиганта. Но TSMC уже вывела на рынок конкурирующую технологию N2, и Intel всерьёз рискует упустить момент.

Цена смены курса — миллиарды

Если Intel действительно откажется от продвижения 18A (и его модификации 18A-P), компании придётся признать списания на сотни миллионов долларов. Эксперты не исключают — новый курс может привести к миллиардным списаниям.

Intel уже поставила ограниченный объём чипов 18A для Amazon и Microsoft — от этих контрактов отказаться не получится. В то же время основная производственная мощность может быть переориентирована на 14A — если совет директоров одобрит смену курса на июльском или осеннем заседании.

Cтавка на больших игроков

Intel рассчитывает, что 14A станет пропуском к контрактам с крупнейшими заказчиками — Apple, Nvidia, Microsoft и Amazon. Часть чипов для двух последних, обещанных по 18A, всё же будут выпущены в срок — альтернатив пока нет, однако дальнейшее производство под вопросом.

Компания комментировать «рыночные слухи» отказалась, но подтвердила, что основным потребителем 18A остаётся сама Intel. Первый массовый релиз на этой архитектуре — чипы для ноутбуков Panther Lake — намечен на конец 2025 года. Эти процессоры компания называет «самыми продвинутыми, когда-либо созданными в США».

Минус $18,8 млрд: сможет ли новая стратегия вытащить Intel?

Смена курса будет одним из самых значимых решений Тана. Он стремится превратить Intel из догоняющего в технологического флагмана и восстановить доверие рынка. Прошлый год стал худшим для Intel с 1986 года: убыток — $18,8 млрд. Технология 18A с новой архитектурой транзисторов и системой подачи энергии, должна был вернуть лидерство. Но, по мнению аналитиков, она оказалась лишь аналогом уже доступной технологии TSMC N3.

Если ставка будет сделана на 14A, Intel сосредоточит ресурсы, разработчиков и партнёров на этой платформе. Тан, ветеран отрасли и экс-глава фонда Walden, использует связи и экспертизу, накопленные за десятилетия, чтобы переориентировать компанию.

Новая стратегия — попытка вернуть утраченное лидерство в эпоху ИИ и мобайла. Но переход от 18A к 14A — это не только инженерный, но и финансовый вызов. Ставки слишком высоки: либо Intel возвращается в игру, либо окончательно уступает гонку TSMC и Samsung.

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