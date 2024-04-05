Intel продал крупнейший офис в Нижегородской области

Американский разработчик микропроцессоров и электроники Intel продал крупнейший офис в России. В сделку, которую завершили еще в январе, вошли здание и земельные участки в Нижегородской области.

Как рассказал источник ТАСС, компания давно начала поиск покупателя на этот актив. Корпорация завершила сделку в январе текущего года. Покупатель в документе не указывается, не называет его и собеседник агентства.

Нижегородский RnD-офис Intel был узловым центром разработок и исследований в РФ. Там располагались лаборатории и подразделение по созданию кросс-платформенного ПО и ИИ-решений.

На конец прошлого года в российском подразделении Intel, объединяющем 2 юрлица, числились всего двое работников. Ранее в корпорации в России работали 1,2 тыс. сотрудников. Компания приостановила деятельность в РФ в апреле 2022 года в связи с началом боевых действий на территории Украины.

Как отмечал в том же году глава Нижегородской области Глеб Никитин, Intel собирался переместить 500 сотрудников из местного офиса в Германию.

По итогам 2023 года два российских юрлица Intel зафиксировали чистый убыток в размере 192 млн рублей и 21 млн рублей. Годом ранее совокупный убыток составил свыше 3 млрд рублей.

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