Intel продал крупнейший офис в Нижегородской области

Американский разработчик микропроцессоров и электроники Intel продал крупнейший офис в России. В сделку, которую завершили еще в январе, вошли здание и земельные участки в Нижегородской области.
Как рассказал источник ТАСС, компания давно начала поиск покупателя на этот актив. Корпорация завершила сделку в январе текущего года. Покупатель в документе не указывается, не называет его и собеседник агентства.
Нижегородский RnD-офис Intel был узловым центром разработок и исследований в РФ. Там располагались лаборатории и подразделение по созданию кросс-платформенного ПО и ИИ-решений.
На конец прошлого года в российском подразделении Intel, объединяющем 2 юрлица, числились всего двое работников. Ранее в корпорации в России работали 1,2 тыс. сотрудников. Компания приостановила деятельность в РФ в апреле 2022 года в связи с началом боевых действий на территории Украины.
Как отмечал в том же году глава Нижегородской области Глеб Никитин, Intel собирался переместить 500 сотрудников из местного офиса в Германию.
По итогам 2023 года два российских юрлица Intel зафиксировали чистый убыток в размере 192 млн рублей и 21 млн рублей. Годом ранее совокупный убыток составил свыше 3 млрд рублей.
Фото на обложке: Tada Images /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Наши конкуренты теперь работают у нас в компании»: как Intel справляется с производственным кризисом
- 2 Видео дня: Intel запустила 1218 дронов на открытии Олимпиады
- 3 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
- 4 Успехи года: 13 побед российских стартаперов на Западе
- 5 Почему мы ищем именно российские стартапы
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2024
05 апреля 2024
08 апреля 2024