Intel заблокировала россиянам доступ на свой сайт

Американский разработчик и производитель процессоров Intel заблокировал доступ на свои сайты для россиян.
Ни российский (intel.ru), ни международный (intel.com) официальные сайты компании Intel не доступны в России. При попытке открыть их пользователям сообщается: «У вас нет разрешения на доступ на этом сервере».
В то же время сайт без каких-либо ограничений доступен для пользователей из других стран и при использовании VPN.
Пока неизвестно, связано ли это с новым пакетом санкций США. Официально ситуацию в компании не прокомментировали.
Сайты другого крупного производителя процессоров AMD в России доступны. Также доступен российский сайт Nvidia.
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Фото на обложке: Sundry Photography /
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