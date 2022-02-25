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Intel заблокировала россиянам доступ на свой сайт

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Американский разработчик и производитель процессоров Intel заблокировал доступ на свои сайты для россиян.

Intel заблокировала россиянам доступ на свой сайт

Ни российский (intel.ru), ни международный (intel.com) официальные сайты компании Intel не доступны в России. При попытке открыть их пользователям сообщается: «У вас нет разрешения на доступ на этом сервере». 

В то же время сайт без каких-либо ограничений доступен для пользователей из других стран и при использовании VPN.

Пока неизвестно, связано ли это с новым пакетом санкций США. Официально ситуацию в компании не прокомментировали.

Сайты другого крупного производителя процессоров AMD в России доступны. Также доступен российский сайт Nvidia.

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Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

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