Разработчик образовательных приложений для детей IntellectoKids привлек $3 млн

Разработчик образовательных приложений для детей от 3 до 7 лет IntellectoKids привлек $3 млн в рамках раунда А. Лид-инвестором выступил венчурный фонд Allrise Capital. Раунд также поддержали другие инвесторы, включая Vershina Capital, Quonota Investments и Genesis Investments. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Средства будут направлены на создание в продуктах новых образовательных функций на основе академических учебных программ. Также компания планирует развитие на глобальном рынке дошкольного образования.

В ближайших планах команды:

запуск раздела Classroom в приложении IntellectoKids Learning Games — с курсами по математике, фонетике, естественным наукам, искусству и логике.

выход на B2B рынок в качестве образовательной платформы, которую в 2021 году IntellectoKids предложит учителям в школах и детских садах для поддержки оффлайн обучения.

Все материалы разрабатывают методисты с учетом программ в школах и детских садах. Для каждого предмета составляют индивидуальный учебный план. По заявлению создателей, курсы содержат все необходимое для занятий: от предварительной оценки знаний до подробного отчета об успеваемости для родителей.

IntellectoKids — разработчик обучающих мобильных приложений. Стартап предлагает родителям детей дошкольного возраста несколько продуктов со структурированными уроками и геймификацией. Приложения направлены на подготовку детей к школе.

«В EdTech-индустрии образование для дошкольников становится все более динамичной рыночной нишей ... Онлайн-образование обладает таким потенциалом поддержки образовательного процесса, что даже после запуска традиционных занятий снова, онлайн-образование останется тесно интегрированным в оффлайн процесс учебы», — комментирует сооснователь стартапа Михаил Котлов.

В 2019 году в стартап вложился украинский венчурный фонд Genesis Investments. Он инвестировал $1 млн, которые были направлены на продвижение продуктов компании.

IntellectoKids был создан создан в 2017 году Михаилом Котловым и Андреем Кондратюком. По собственным данным, сейчас в команде проекта 40 сотрудников, которые работают удаленно из разных стран, включая Кипр, Украину, Германию, Австрию, Россию, Таиланд и Новую Зеландию.

На данный момент у приложений IntellectoKids насчитывается более 2 млн скачиваний. Целевые рынки компании — Северная Америка и Центральная и Северная Европа, откуда IntellectoKids получает более 85% доходов.

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