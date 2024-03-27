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Российские предприниматели назвали главные трудности при защите своей интеллектуальной собственности

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские предприниматели назвали главные трудности при защите своей интеллектуальной собственности. По результатам опроса ключевым препятствием стала сложность в подтверждении прав этой собственности, также респонденты указали на недостаточную законодательную базу и дороговизну процесса регистрации прав.

Российские предприниматели назвали главные трудности при защите своей интеллектуальной собственности
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Более половины представителей российского бизнеса регистрируют права на интеллектуальную собственность. Об этом говорится в исследовании юридической компании «Ткач и партнеры» и образовательной платформы Moscow Digital School,  входящей в Ultimate Education. 

При этом почти все респонденты указали, что сталкиваются с трудностями при защите своей интеллектуальной собственности. 34% опрошенных считают главным препятствием сложность в подтверждении права собственности. 19% отметили недостаточную законодательную базу, также респонденты упомянули дороговизну процесса регистрации прав.

По результатам опроса, около 70% компаний используют аутсорсинговые услуги для защиты интеллектуальной собственности, почти половина из них полагаются на аутсорсинг полностью, другая часть пользуется такими услугами частично.

Опрос проводился в марте 2024 года, в нем участвовали более 150 российских компаний.

Фото на обложке: enzozo / Shutterstock

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