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GeekBrains открыл набор на интенсив по IT-рекрутингу
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Евгения Хрисанфова
25 июля состоится образовательный интенсив «Рекрутинг в IT» для HR-специалистов, которые хотят работать в сфере информационных технологий. За один день участники прослушают пять лекций, на которых изучат основы копирайтинга, программы HR-автоматизации, механизмы поиска и каналы привлечения, а также как правильно проверять навыки кандидатов.
GeekBrains открыл набор на интенсив по IT-рекрутингуЕвгения Хрисанфова
В программе интенсива:
- Обязанности и компетенции IT-рекрутера;
- Написание текстов вакансий;
- Канаы поиска специалистов;
- Системы автоматизации;
- Коммуникация с заказчиками и другие темы.
Преподаватели курса — специалисты по IT-рекрутингу:
- Дарья Мамлыгина, IT-рекрутер в «Додо Пицце»;
- Таня Пичева, HR-директор в RocketScience;
- Елена Ленсу, психотерапевт, бизнес-консультант, бывший директор по персоналу в Pravo.tech;
- Егор Яценко, основатель Sourcing School;
- Анна Атрошкина, IT-рекрутер и основатель IT-рекрутингового агентства INDEX.
Записаться на курс можно на сайте GeekBrains.
Фото на обложке: DisobeyArt/Shutterstock
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