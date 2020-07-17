25 июля состоится образовательный интенсив «Рекрутинг в IT» для HR-специалистов, которые хотят работать в сфере информационных технологий. За один день участники прослушают пять лекций, на которых изучат основы копирайтинга, программы HR-автоматизации, механизмы поиска и каналы привлечения, а также как правильно проверять навыки кандидатов.

GeekBrains открыл набор на интенсив по IT-рекрутингу