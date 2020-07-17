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GeekBrains открыл набор на интенсив по IT-рекрутингу

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25 июля состоится образовательный интенсив «Рекрутинг в IT» для HR-специалистов, которые хотят работать в сфере информационных технологий. За один день участники прослушают пять лекций, на которых изучат основы копирайтинга, программы HR-автоматизации, механизмы поиска и каналы привлечения, а также как правильно проверять навыки кандидатов.

GeekBrains открыл набор на интенсив по IT-рекрутингу

В программе интенсива:

  • Обязанности и компетенции IT-рекрутера;
  • Написание текстов вакансий;
  • Канаы поиска специалистов;
  • Системы автоматизации;
  • Коммуникация с заказчиками и другие темы.

Преподаватели курса — специалисты по IT-рекрутингу:

  • Дарья Мамлыгина, IT-рекрутер в «Додо Пицце»;
  • Таня Пичева, HR-директор в RocketScience;
  • Елена Ленсу, психотерапевт, бизнес-консультант, бывший директор по персоналу в Pravo.tech;
  • Егор Яценко, основатель Sourcing School;
  • Анна Атрошкина, IT-рекрутер и основатель IT-рекрутингового агентства INDEX.

Записаться на курс можно на сайте GeekBrains.

Фото на обложке: DisobeyArt/Shutterstock

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