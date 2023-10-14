Калифорнийский стартап Intento Григория Сапунова и Константина Савенкова привлек $8 млн от I2BF Global Ventures, Flint Capital, Davidovs Venture Capital, Scorpio Capital и Courtyard Ventures. Раунд серии А был закрыт 11 октября 2023 года, следует из данных Crunchbase, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Стартап Intento Сапунова и Савенкова привлек $8 млн от I2BF Global Ventures и других