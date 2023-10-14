Стартап Intento Сапунова и Савенкова привлек $8 млн от I2BF Global Ventures и других

Калифорнийский стартап Intento Григория Сапунова и Константина Савенкова привлек $8 млн от I2BF Global Ventures, Flint Capital, Davidovs Venture Capital, Scorpio Capital и Courtyard Ventures. Раунд серии А был закрыт 11 октября 2023 года, следует из данных Crunchbase, обратил внимание корреспондент RB.RU.
Привлеченные средства пойдут на масштабирование бизнеса, обновление платформы, а также на развитие продаж и запуск маркетинговых активностей.
Григорий Сапунов и Константин Савенков основали Intento в 2016 году. Всего с момента основания компания привлекла $11,9 млн.
Платформа позволяет компаниям приобретать и внедрять AI-решения для работы с контентом. Стартап предлагает возможности генеративного искусственного интеллекта на более чем 650 языках.
Фото на обложке: Intento
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