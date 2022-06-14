Interactive Brokers ограничил доступ российским инвесторам к ценным бумагам ЕС

Американский брокер Interactive Brokers сообщил своим клиентам о введении запрета на покупку ценных бумаг европейских компаний для граждан России. Запрещены также входящие и исходящие переводы.

Interactive Brokers объяснила запрет санкциями США, Великобритании, ЕС против России и Беларуси. Граждане этих стран не смогут отркывать новые позиции с ценными бумагами ЕС, передает Frank Media.

Эксперты отмечают, что в портфелях российских инвесторов было не так много акций европейских компаний. Однако это может стать началом к введению таких же ограничительных мер на американские бумаги. «По крайней мере, так восприниматься российскими инвесторами. Это в еще большей мере обеспечит переориентацию российских граждан и институционалов на российские активы», — добавили они.

Сотрудник одного из специализированных депозитариев заявил Frank Media, что перевод активов из Interactive Brokers к другому брокеру может быть проблематичным, так как Interactive Brokers имеет счет в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Такой счет считается счетом типа C, а нужно будет перевести бумаги в счет другого типа. «При этом принципиальная позиция НРД не рассматривать такие поручения», — сказал он.

В Interactive Brokers заявили, что брокер соблюдает уже имеющиеся ограничения по торговле европейскими ценными бумагами для россиян и белорусов, но это не влияет на возможность клиентов по переводу других бумаг или активов, при этом клиенты могут быть ограничены другими санкциями.

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