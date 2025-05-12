Интерес арендаторов к подмосковным домам вырос на треть

Просмотры объявлений на долгосрочную и среднесрочную аренду загородных домов в первые четыре месяца этого года увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Forbes со ссылкой на статистику от «Циан».

Руководитель «Циан-Аналитики» Алексей Попов объяснил, что рост спроса связан с ограничениями на заграничные поездки и изменениями в режиме удаленной работы. Это создает больше потенциальных арендаторов, стремящихся к загородным домам.

Статистика и прогнозы. Ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов отмечает рост спроса на аренду загородных объектов на уровне 5–10%, в то время как Анна Комарова, коммерческий директор «ФСК Family», предполагает, что этот показатель близок к 100%. Средняя стоимость аренды в Подмосковье уже подскочила на 10–15%, и, по прогнозам, в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее повышение цен на 5–10%, считает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Разнообразие предложений и цены. Общий объем предложений на рынке аренды вырос на 25%, составив 3,4 тыс. объектов, рассказал Попов. Почти 70% из них предназначены для долгосрочной аренды, что указывает на смещение предпочтений в сторону более дорогих предложений, особенно в престижных районах. Средние ставки аренды небольших загородных домов в мае 2025 года составляют 116 тыс. рублей в месяц, на крупные коттеджи и таунхаусы цены достигают 510 тыс. рублей.

Запросы арендаторов. Арендаторы все чаще ищут комфортные условия для проживания, что приводит к увеличению требований к загородной недвижимости. Основными приоритетами остаются красивая природа и транспортная доступность. По словам экспертов, среди популярных пожеланий арендаторов — наличие ухоженных участков, бань и зон отдыха. Более половины клиентов требуют наличия двух изолированных комнат и хорошей инфраструктуры, включая доступ к стабильному интернету и связи.

Растет и аренда жилья в самой столице. Так, расходы на аренду однокомнатной квартиры в Москве в ноябре 2024 года впервые достигли уровня в 73,4% от средних предлагаемых москвичам зарплат, в то время как в ноябре 2022 и 2023 годов для аренды «однушки» требовалось 62,6% и 69% зарплаты соответственно.

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