Россияне стали чаще интересоваться статусом самозанятого

В январе-июне 2023 года запрос на самозанятость вырос на 14%. Количество поисковых запросов, в которых как-либо упоминается подработка, составило в среднем 85 тыс. от общего количества запросов на «Работа.ру». Об этом говорится в совместном исследовании сервиса с компанией «Подработка». С результатами ознакомился RB.RU.

30% откликов пришлось на позиции менеджера, администратора — 11%, бухгалтера — 3,5%, водителя — 3,5%, оператора call-центра — 3,3%, грузчика — 2,5%, контент-менеджера — 2,2% и курьера — 1,4%.

При этом 22% респондентов уже занята подработкой, еще 44% планирует найти дополнительную работу в ближайшее время.

Работодатели в первом полугодии чаще всего публиковали вакансий в сфере торговли (работник торгового зала, продавец, консультант). Также компании искали административный персонал, сотрудников без специальной подготовки и студентов для стажировки.

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