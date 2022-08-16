«С заботой о тиграх»: Банк России впервые за семь лет выпустил прямоугольную монету

Банк России впервые за семь лет выпустил прямоугольную монету. Ее номинал – 3 рубля, тираж – 3 тыс. штук, вес – 31 грамм серебра 925 пробы. Монета «С заботой о тиграх» уже поступила в оборот и посвящена форуму по сохранению амурского тигра, который пройдет в сентябре.

О выпуске памятной монеты сообщила пресс-служба Банка России.

Монета прямоугольной формы сделана из серебра 925 пробы, весит 31,1 грамм, имеет длину 51 мм и ширину 32 мм. На ее лицевой стороне изображен логотип международного форума по сохранению тигра, который пройдет в сентябре на острове Русском во Владивостоке. В оборот поступили 3 тыс. монет, их номинал – 3 рубля.

«На Дальнем Востоке России в настоящее время находится самая крупная популяция амурского тигра. Поэтому Россия заинтересована в поддержании международного сотрудничества по сохранению ареала тигра», – отметили в Банке России.

Последний раз Центральный Банк выпускал прямоугольные монеты в 2015 году в честь выхода первых пластиковых карт российской платежной системы «Мир». Ранее Банк России выпускал прямоугольные монеты к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Монеты были золотыми и серебряными, на них были изображены талисманы Олимпийских игр – белый медведь, заяц и леопард.

Фото на обложке: Банк России