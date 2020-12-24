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«Интерфакс» объединит сервисы для участников рынка закупок под брендом «Маркер»

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Группа «Интерфакс» сообщила о решении объединить все свои информационно-аналитические сервисы для работы с данными о государственных и коммерческих закупках под единым брендом. Группа владеет такими системами, как «СПАРК», «СКАН», RU Data, X-Compliance.

«Интерфакс» объединит сервисы для участников рынка закупок под брендом «Маркер»

У профильных сервисов в течении будущего года модернизируется интерфейс. Это упростит и ускорит пользование «Маркер-Интерфакс» для заказчиков, поставщиков и контролеров в плане контроля и аудита закупок, анализа и обоснования цен, выявления конфликтов интересов, поиска и оценки потенциальных заказчиков и поставщиков, говорится в сообщении.

Обновленная линейка сервисов будет включать в себя две системы с веб-доступом:

  • для анализа, контроля закупок в различных разрезах и для управления бизнес-процессами тендерных отделов компаний-поставщиков;
  • API для интеграции данных о закупочных процедурах и их участниках во внутренние системы компаний.

«Наша главная задача — помогать участникам рынка находить, выделять, оценивать важную информацию в огромном массиве “больших данных” о закупках. Для этого мы и дальше будем развивать “Маркер”, прежде всего, как мощное аналитическое решение», — сказала руководитель проекта «Маркер-Интерфакс» Евгения Бенгина.

Фото: create jobs 51 / Shutterstock

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