В этом году на российский рынок вышло минимальное за 10 лет число международных брендов

В Россию за первые три квартала 2021 года пришло лишь 11 новых марок. Если до конца года ситуация не поменяется, то это будет самый низкий показатель с 2011 года.

Все марки относятся либо к среднеценовому, либо к высокоценовому сегменту, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Knight Frank.

Новые бренды специализируются в основном на производстве одежды, обуви и белья, парфюмерии и косметики, товаров для детей.

В формате классического магазина в торговом центре открылось только два бренда – Ecco Kids и Dior Beauty. Три бренда — Shikkosa, Zara Beauty, Byredo — запустили торговые точки в формате стрит-ритейла, три — The Frankie Shop, Bernadette, Fashion Baby– в формате корнеров. Еще две марки — Guess Activewear и Valentino Beauty — предпочли временные торговые точки, один белорусский оператор «7745 Все для стройки» открылся в формате гипермаркета.

Эксперты объясняют это общемировой ситуацией с пандемией , которая сказывается как на их финансовых возможностях, так и на планах компаний по выходу в новые страны.

С учетом неопределенности, создаваемой пандемией, и связанных с ней рисков, а также недостаточного для возвращения к привычной жизни уровня вакцинации населения в России количество новых международных ритейлеров по итогам этого года может оказаться минимальным с 2011 года.

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