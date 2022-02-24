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На круглом столе в Москве обсудят вопросы технологического предпринимательства

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

2 марта в Москве бизнес-инкубатор Высшей школы экономики совместно с Фондом им. Конрада Аденауэра (Германия) проведет международный круглый стол о технологическом предпринимательстве в университетах. Мероприятие также будет транслироваться на YouTube. 

На круглом столе в Москве обсудят вопросы технологического предпринимательства

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

К участию приглашают всех, кто интересуется технологическим предпринимательством, и фаундеры стартапов. На встрече участники смогут поделиться своим опытом и обсудить меры поддержки и развития стартапов в России и Германии.

На круглом столе выступят:

  • Томас Кунце, руководитель представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра в России;
  • Нина Феодосиади, директор бизнес-инкубатора ВШЭ;
  • Александр Филатов, член совета директоров инвестиционной платформы Skolkovo Ventures;
  • Анна Шолина, руководитель RuTech и другие.

Мероприятие проводится в рамках российско-германского перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие». Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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