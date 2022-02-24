На круглом столе в Москве обсудят вопросы технологического предпринимательства

2 марта в Москве бизнес-инкубатор Высшей школы экономики совместно с Фондом им. Конрада Аденауэра (Германия) проведет международный круглый стол о технологическом предпринимательстве в университетах. Мероприятие также будет транслироваться на YouTube.

К участию приглашают всех, кто интересуется технологическим предпринимательством, и фаундеры стартапов. На встрече участники смогут поделиться своим опытом и обсудить меры поддержки и развития стартапов в России и Германии.

На круглом столе выступят:

Томас Кунце, руководитель представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра в России;

Нина Феодосиади, директор бизнес-инкубатора ВШЭ;

Александр Филатов, член совета директоров инвестиционной платформы Skolkovo Ventures;

Анна Шолина, руководитель RuTech и другие.

Мероприятие проводится в рамках российско-германского перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие». Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.