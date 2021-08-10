Внешнеэкономическая деятельность МСБ восстанавливается после спада в пандемию — исследование

Исследование платежной системы «Таможенная карта» (входит в группу банка «Открытие») и аналитического центра НАФИ показало, что компании малого и среднего бизнеса, ведущие внешнеэкономическую деятельность, стали более оптимистично смотреть на ситуацию в бизнесе по сравнению с 2020 годом.
Выросла доля организаций, ожидающих в ближайшие полгода улучшения ситуации в бизнесе (36% по сравнению с 20% в 2020 г.), а также в компаниях зарубежных партнеров (24% против 13% в 2020 г.). Индекс деловой активности ВЭД (International Business Climate Index (IBCI)) в сегменте МСБ вырос на 17 пунктов до -32 баллов.
Большинство респондентов (62%) ожидают возвращения к докризисным показателям не ранее, чем через полгода-год. Доля тех, кто ждет восстановления прежних объемов уже через 1-3 месяца существенно снизилась – с 15% до 5%. Каждая десятая компания считает, что восстановление внешнеторгового оборота уже произошло.
Половина компаний МСБ (50%) отметили снижение объемов внешнеэкономической торговли с начала пандемии. В сентябре 2020 года доля таких предприятий составляла 59%. Кризис не затронул 39% малых и средних предприятий рынка, а еще 11% сумели увеличить объемы внешнеэкономической торговли в условиях пандемии.
Большинство участников исследования не намерены сокращать объем зарубежной торговли: 55% импортеров и 51% экспортеров планируют оставить объем закупаемых и продаваемых товаров и услуг на прежнем уровне, а 20% импортеров и 24% экспортеров – увеличить.
Согласно проведенному исследованию, наибольшие трудности и неудобства у представителей МСП при ведении ВЭД вызывают организационные моменты, связанные с логистикой и перевозками (16%), таможенные услуги (14%), отчетность и декларирование (9%).
Одной из самых востребованных мер при ведении ВЭД остается финансовая поддержка (12%). Кроме того, по мнению представителей МСП, ведение ВЭД могли бы упростить модернизация документооборота (11%), консультационная поддержка и доступность справочной информации (8%).
Исследование «Таможенной карты» при содействии НАФИ было проведено в июне 2021 года и заключалось в опросе методом телефонных интервью среди 375 компаний сектора МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в 52 регионах в 8 федеральных округах.
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