Рынок интернет-рекламы малого и среднего бизнеса вырос на 23%

Рынок интернет-рекламы малого и среднего бизнеса в 2024 году вырос на 23% в денежном выражении относительно 2023 года, подсчитали аналитики банка для предпринимателей «Точка». Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По данным сервиса «Точка Реклама», рост был обусловлен увеличением затрат со стороны существующих клиентов, тогда как количество новых рекламодателей увеличилось всего на 3%. Ключевыми игроками сегмента в 2024 году остались «Яндекс.Директ», «ВКонтакте», «Авито» и Telegram, а среди агрегаторов — eLama и Click.ru.

Шесть лидеров рынка вместе занимают долю в 65%. При этом абсолютным лидером является «Яндекс.Директ», на который приходится 35% рекламных бюджетов, что в четыре раза превышает показатель ближайшего конкурента. Аналитики «Точки» отметили, что рынок интернет-рекламы в России ограничен по доступному инвентарю, а после ухода Google у «Яндекс.Директа» не осталось прямых конкурентов.

В «Яндекс.Директе» сообщили RB.RU, что рост рынка интернет-рекамы связан с развитием «доступных инструментов для продвижения с низким порогом входа». «В основе многих таких решений лежат нейросети, благодаря развитию которых такие рекламные инструменты обладают повышенной эффективностью, просты в настройке и подходят для использования даже в небольших организациях», — заявили в компании.

В банке «Точка» обратили внимание, что малый и средний бизнес все активнее используют рекламу в Telegram, где находит предложения по более доступным ценам. Число рекламодателей в мессенджере за год выросло на 87%, а медианный чек на рекламу снизился на 12%, составив в 2024 году 15 тыс. рублей.

В лидерах по тратам на интернет-рекламу в 2024 году оказались рекламные агентства и СМИ (16,2%), IT-компании (11,4%), интернет-магазины и маркетплейсы (7,8%), а также образовательные (7,2%) и строительные компании (6,6%).

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