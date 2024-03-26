Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Объем рынка интернет-рекламы в России по итогам 2023 года превысил 630 млрд рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

По итогам 2023 года объем рынка интернет-рекламы в России составил 634,9 млрд рублей, а число рекламодателей достигло 1,2 млн, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Объем рынка интернет-рекламы в России по итогам 2023 года превысил 630 млрд рублей
Присоединиться

С сентября 2022 года действует Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), куда участники рынка обязаны передавать сведения.

В пресс-службе ведомства отчитались, что по итогам прошлого года объем зарегистрированных в реестре бюджетов, которые рекламодатели потратили в онлайне, составил 634,9 млрд рублей (вместе с НДС).

За прошлый год в ЕРИР зарегистрировались 1,209 млн рекламодателей и свыше 5,7 тыс. агентств. Также в реестре более 48,1 тыс. операторов рекламных систем и рекламораспространителей по итогам 2023 года.

Кроме того, в системе зарегистрировано более 28 млрд рекламных креативов, свыше 2 млрд активных (которые демонстрировались в интернете) рекламных креативов и более 23 трлн показов рекламных сообщений.

1 сентября прошлого года для рекламодателей и распространителей рекламного контента ввели штрафы за непредоставление в РКН сведений о рекламы. Также действует ответственность за несвоевременную передачу данных или предоставление неполной/недостоверной информации.

Фото на обложке: BestForBest / Shutterstock

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как избежать претензий от Роскомнадзора к сайту компании
  2. 2 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  3. 3 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  4. 4 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
  5. 5 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

27 марта 2024

Инвестиционная упаковка

27 марта 2024

«Прокачай свой бизнес вместе с наставником»

29 марта 2024

Burning Heroes AI for Humanity

Все ВОЗМОЖНОСТИ