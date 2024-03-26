Объем рынка интернет-рекламы в России по итогам 2023 года превысил 630 млрд рублей

По итогам 2023 года объем рынка интернет-рекламы в России составил 634,9 млрд рублей, а число рекламодателей достигло 1,2 млн, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора.

С сентября 2022 года действует Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), куда участники рынка обязаны передавать сведения.

В пресс-службе ведомства отчитались, что по итогам прошлого года объем зарегистрированных в реестре бюджетов, которые рекламодатели потратили в онлайне, составил 634,9 млрд рублей (вместе с НДС).

За прошлый год в ЕРИР зарегистрировались 1,209 млн рекламодателей и свыше 5,7 тыс. агентств. Также в реестре более 48,1 тыс. операторов рекламных систем и рекламораспространителей по итогам 2023 года.

Кроме того, в системе зарегистрировано более 28 млрд рекламных креативов, свыше 2 млрд активных (которые демонстрировались в интернете) рекламных креативов и более 23 трлн показов рекламных сообщений.

1 сентября прошлого года для рекламодателей и распространителей рекламного контента ввели штрафы за непредоставление в РКН сведений о рекламы. Также действует ответственность за несвоевременную передачу данных или предоставление неполной/недостоверной информации.

Фото на обложке: BestForBest / Shutterstock