Объем рынка интернет-рекламы в России по итогам 2023 года превысил 630 млрд рублей

По итогам 2023 года объем рынка интернет-рекламы в России составил 634,9 млрд рублей, а число рекламодателей достигло 1,2 млн, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора.
С сентября 2022 года действует Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), куда участники рынка обязаны передавать сведения.
В пресс-службе ведомства отчитались, что по итогам прошлого года объем зарегистрированных в реестре бюджетов, которые рекламодатели потратили в онлайне, составил 634,9 млрд рублей (вместе с НДС).
За прошлый год в ЕРИР зарегистрировались 1,209 млн рекламодателей и свыше 5,7 тыс. агентств. Также в реестре более 48,1 тыс. операторов рекламных систем и рекламораспространителей по итогам 2023 года.
Кроме того, в системе зарегистрировано более 28 млрд рекламных креативов, свыше 2 млрд активных (которые демонстрировались в интернете) рекламных креативов и более 23 трлн показов рекламных сообщений.
1 сентября прошлого года для рекламодателей и распространителей рекламного контента ввели штрафы за непредоставление в РКН сведений о рекламы. Также действует ответственность за несвоевременную передачу данных или предоставление неполной/недостоверной информации.
Фото на обложке: BestForBest /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как избежать претензий от Роскомнадзора к сайту компании
- 2 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 3 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
- 4 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
- 5 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2024
27 марта 2024
29 марта 2024