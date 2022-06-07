МТС провела интернет в самое высокогорное село Европы с населением 800 человек

В самом высокогорном селе Европы – Куруш с населением 800 человек, которое располагается на высоте 2560 над уровнем моря – появился высокоскоростной интернет и стабильная мобильная связь.

О подключении села Куруш к сети мобильного интернета и голосовой связи рассказали в пресс-службе МТС.

«Из-за сильных снегопадов в холодное время года жители могли испытывать сложности с общением с внешним миром», – отметили в компании.

В Куруше стала доступна стабильная мобильная связь на сетях 2G и мобильный интернет на сетях 4G.

«Дагестан уже вошел в топ самых посещаемых регионов России на майские праздники, а летом количество гостей республики из других регионов страны возрастет еще в несколько раз. МТС продолжит развивать сеть в Дагестане», – рассказала директор филиала МТС в Дагестане Карема Изиева.

Село Куруш в Докузпаринском районе Дагестана располагается на высоте 2560 метров над уровнем моря. Население села составляет 800 человек. Рядом с селом находится альпинистский лагерь, где спортсмены проходят подготовку перед восхождением. Ежегодно в Куруше проводятся соревнования по экстремальному туризму и чемпионаты России по альпинизму.

Фото на обложке: LariBat / Shutterstock