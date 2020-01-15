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Интернет-аудитория в России в 2019 году росла за счет пенсионеров

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Российская интернет-аудитория в 2019 году выросла с 91 млн до 94,4 млн человек, причем основной прирост обеспечили пенсионеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического агентства GfK.

Интернет-аудитория в России в 2019 году росла за счет пенсионеров

В категории 65+ число пользователей интернета выросло с 26% до 36%, в категории 50-64 года — с 63% до 66%.

В остальных возрастных категориях за год сильных изменений не произошло. Среди подростков в возрасте 16-19 лет проникновение интернета осталось на уровне 100%, в категории 20-29 лет — на уровне 97%.

Доля пользователей интернета в возрасте 30-39 лет выросла с 92% до 94%, в возрасте 40–49 лет — с 85 до 89%.

Дополнительно эксперты отметили, что в предпенсионной возрастной группе (50-64 года) стало больше тех, кто выходит в интернет вне дома. Их доля выросла с 25% до 33%.

В GfK объяснили прирост аудитории за счет старшего поколения тем, что пользователи интернета стареют, однако сохраняют привычку получать информацию и развлечения онлайн.

Кроме того, росту спососбствует развитие госуслуг и онлайн-платежей и появление контента для старших поколений.

Фото: Prostock-studio / Shutterstock

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