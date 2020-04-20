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Роскомсвобода оценила, как российские интернет-сервисы соблюдают право на приватность

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Роскомсвобода оценила, как российские интернет-сервисы соблюдают права человека на приватность и свободу информации. Для этого исследования организация взяла крупнейшие развлекательные, коммерческие и финансовые сервисы.

Результаты есть в редакции Rusbase. 

Роскомсвобода оценила, как российские интернет-сервисы соблюдают право на приватность

В рейтинг попали vk.com, odnoklassniki.ru, mail.ru, yandex.ru, avito.ru, wildberries.ru, rambler.ru, sberbank.ru, ozon.ru, hh.ru и habr.ru.

Приводим основные выводы:

  • Согласно исследованию, большинство компаний не смогли в достаточной степени раскрыть обязательства по соблюдению прав человека на приватность и свободу информации.

Положительную картину показали сервисы, входящие в Mail.ru Group. Наивысший был из возможных в данной категории получили VK и «Одноклассники».

«Яндекс» получил 0 баллов, «так как показывает свою приверженность к соблюдению прав человека на приватность и свободу информации только на своем англоязычном сайте, а аналогичный сайт на русском языке подобной информации не содержит», говорится в исследовании.

  • Ни одна из компаний не получила наивысший балл в отношении политики рассмотрения жалоб.

Этот факт свидетельствует о том, что ни один из рассматриваемых сервисов не имеет понятной и доступной политики рассмотрения жалоб, отмечают в Роскомсвободе.

  • «Хабр» стал единственным сервисом, который полностью раскрывает количество запросов правоохранительных органов к компаниям о предоставлении данных пользователей.

VK и Ozon частично раскрывают процедуру ответов на запросы государственных органов о предоставлении информации о пользователе. VK заявляет о том, что не уведомляет пользователей о поступивших запросах, так как это запрещено законом. Остальные сервисы не дают никакой информации по этому вопросу.

  • Ни одна из компаний не получила результат 0 баллов в отношении работы службы поддержки.
  • Только «Хабр» дает возможность полноценного использования сервиса анонимно. Все остальные компании дают возможность пользоваться сервисами анонимно лишь частично.

В частности, совершить покупку на Ozon невозможно без верификации по номеру телефона.

  • Только «Яндекс» ведет реестр изменений в политику конфиденциальности.
  • Большинство компаний (кроме Сбербанка) полностью или частично раскрывают информацию о том, какие данные они собирают о пользователях, и способы получения таких данных.
  • Ни одна из компаний не указывает точную и подробную информацию о сроках, в течение которых она будет хранить информацию о пользователе.
Фото на обложке: Unsplash

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