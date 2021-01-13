Среди частных российских интернет-провайдеров сменился лидер

Интернет-провайдер «ЭР-телеком холдинг» уступил лидерство «дочке» АФК «Система». МТС поднялась на первое место по итогам IV квартала прошлого года. «ЭР-телеком» впервые за восемь лет стал вторым по числу подписчиков, сообщают «Ведомости».

К концу года у МТС было 3,84 млн пользователей ШПД (домашний широкополосный доступ), у «ЭР-телеком» — около 3,83 млн. Перевес составил примерно 10 тысяч подписчиков, следует из отчета агентства Telecom Daily, на который ссылается издание.

При этом абонентская база МТС растет значительно быстрее, говорится в аналитике. У «ЭР-телеком» прибавляется почти по 7 тысяч подписчиков в квартал, у МТС — в среднем по 100 тысяч абонентов.

В Telecom Daily итоги отчета пояснили различием в тактике провайдеров. «ЭР-телеком» в последние пять лет активно скупал активы других крупных провайдеров, среди которых InterZet, «Новотелеком», «Томтел» и другие. Только за 2016–2017 годы провайдер купил около 20 компаний в различных регионах, потратив почти 14 млрд рублей. База пользователей МТС прирастает за счет переподключения абонентов других компаний.

В общем зачете «ЭР-телеком» находится на третьей строчке. Лидирует государственный «Ростелеком» с 12,35 млн абонентов.

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