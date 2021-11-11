Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

TelecomDaily сообщило о возможном росте тарифов на интернет и телевидение на 10%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году стоимость домашнего интернета и платного телевидения в России может вырасти примерно на 10%. Поднять цены готовы около 80% операторов фиксированной связи.

TelecomDaily сообщило о возможном росте тарифов на интернет и телевидение на 10%

Сейчас они ожидают менее существенного увеличения, чем в предыдущие годы. И все же 46% полагают, что этот рост существенно превысит инфляцию: 32% прогнозируют его в пределах 10-15%, 14% — от 16% и более, говорится в исследовании агентства TelecomDaily.

Еще 32% респондента отметили, что рост тарифов будет в пределах 3-9%, 20% не ожидают повышения, а 2% операторов полагают, что стоимость услуг снизится.

По данным TelecomDaily, в предыдущие два года тарифы выросли на 12-15%.

Согласно данным исследования, по сравнению с прошлым годом доля компаний, ожидающих роста тарифов, снизилась с 86% до 78%. Сократилась и доля операторов, которые ожидают роста тарифов выше 10% — в 2020 году таких было 74%. 

«В течение 2020-2021 годов телеком-игроки в этих сегментах активно повышали стоимость услуг и сейчас опасаются, что возможности абонентов в 2022 году сильно ограничены», — предположили аналитики агентства.

В следующем году, по мнению операторов, больше всего вырастет стоимость фиксированного доступа в интернет и мобильных услуг (в рамках FMC, IoT-продукта, видеонаблюдения и т.п.) — эти варианты выбрали 52% опрошенных. Услуги для бизнеса (аренда каналов, VPN и т.д.) подорожают по мнению 31% опрошенных, телефонии - 28%, телевидения — 27%, облачных сервисов и ЦОДов — также 27%.

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Рынок телекоммуникаций России в 2021 году, несмотря на давление пандемии и проблемы с платежеспособностью у части абонентов, продолжал расти, заключили аналитики.

Сразу 81% респондентов констатировали рост годового объема услуг. При этом 31% утверждают, что это значительный рост. Сокращение объема оказываемых услуг отметили 3%, еще 14% говорят об отсутствии динамики.

На рынок негативное влияние оказали последствия пандемии: 55% рассказали о резком ухудшении в экономике и падении платежеспособного спроса. Остальные факторы оказались не так заметны: рост арендных платежей — 39%, рост курса доллара — 38%, повышение налогов — 30%, вступление в силу неблагоприятных для рынка законов — 30%.

В ФАС России не видят причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста. Там отметили, что рынок связи является социально значимым. Служба на постоянно мониторит повышения тарифов связи по всей стране. «При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования», — подчеркивается в сообщении. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
  2. 2 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
  3. 3 Как IP-телефония помогает бизнесу во время локдауна
  4. 4 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
  5. 5 Что такое внутреннее предпринимательство и зачем оно корпорациям: пять кейсов от лидеров рынка
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2021

AgroCode Awards

11 ноября 2021

AgroCode Hack

11 ноября 2021

IT CODE 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма