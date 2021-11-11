TelecomDaily сообщило о возможном росте тарифов на интернет и телевидение на 10%

В 2022 году стоимость домашнего интернета и платного телевидения в России может вырасти примерно на 10%. Поднять цены готовы около 80% операторов фиксированной связи.

Сейчас они ожидают менее существенного увеличения, чем в предыдущие годы. И все же 46% полагают, что этот рост существенно превысит инфляцию: 32% прогнозируют его в пределах 10-15%, 14% — от 16% и более, говорится в исследовании агентства TelecomDaily.

Еще 32% респондента отметили, что рост тарифов будет в пределах 3-9%, 20% не ожидают повышения, а 2% операторов полагают, что стоимость услуг снизится.

По данным TelecomDaily, в предыдущие два года тарифы выросли на 12-15%.

Согласно данным исследования, по сравнению с прошлым годом доля компаний, ожидающих роста тарифов, снизилась с 86% до 78%. Сократилась и доля операторов, которые ожидают роста тарифов выше 10% — в 2020 году таких было 74%.

«В течение 2020-2021 годов телеком-игроки в этих сегментах активно повышали стоимость услуг и сейчас опасаются, что возможности абонентов в 2022 году сильно ограничены», — предположили аналитики агентства.

В следующем году, по мнению операторов, больше всего вырастет стоимость фиксированного доступа в интернет и мобильных услуг (в рамках FMC, IoT-продукта, видеонаблюдения и т.п.) — эти варианты выбрали 52% опрошенных. Услуги для бизнеса (аренда каналов, VPN и т.д.) подорожают по мнению 31% опрошенных, телефонии - 28%, телевидения — 27%, облачных сервисов и ЦОДов — также 27%.

Рынок телекоммуникаций России в 2021 году, несмотря на давление пандемии и проблемы с платежеспособностью у части абонентов, продолжал расти, заключили аналитики.

Сразу 81% респондентов констатировали рост годового объема услуг. При этом 31% утверждают, что это значительный рост. Сокращение объема оказываемых услуг отметили 3%, еще 14% говорят об отсутствии динамики.

На рынок негативное влияние оказали последствия пандемии: 55% рассказали о резком ухудшении в экономике и падении платежеспособного спроса. Остальные факторы оказались не так заметны: рост арендных платежей — 39%, рост курса доллара — 38%, повышение налогов — 30%, вступление в силу неблагоприятных для рынка законов — 30%.

В ФАС России не видят причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста. Там отметили, что рынок связи является социально значимым. Служба на постоянно мониторит повышения тарифов связи по всей стране. «При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования», — подчеркивается в сообщении.

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Фото на обложке: Unsplash