Интернет-магазины попросили поправить закон «о персональных данных» в опасениях падения продаж

Игроки рынка интернет-торговли попросили Госдуму и правительство не принимать в текущем виде поправки в закон «о персональных данных». Это приведет к кратному падению продаж и значительному увеличению сроков доставки товаров, уверены заявители.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направило в Госдуму и правительство РФ письмо с просьбой изменить редакцию поправок в федеральный закон «о персональных данных».
В случае принятие поправок у маркетплейсов и интернет-магазинов появятся новые требования к сбору дополнительных данных о продавцах и покупателях. По расчетам АКИТ, компаниям придется ежегодно сообщать Роскомнадзору о 200 тыс. зарубежных продавцах и 4 млн покупок.
В АКИТ уверены, что в текущей редакции поправки приведут к падению продаж магазинов в два раза и увеличению сроков доставки заказов, потому что товары будут проходить таможню до 30 дней.
В Госдуме пояснили, что к последующим чтениям законопроекта он будет изменен. Требования к отчетности перед Роскомнадзором скорректируют, уточнил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
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