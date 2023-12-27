Тарифы на домашний интернет в России вырастут в новом году на 5-15%

В 2024 году тарифы на домашний интернет в России вырастут в среднем на 5-15%, выяснили «Известия». Причина подорожания — рост стоимости импортного оборудования, вызванный санкциями.

Издание изучило динамику повышения тарифов и уведомления от компаний о будущих подорожаниях. Так, с 1 января третий по числу абонентов интернет-провайдер «ЭР-Телеком Холдинг» планирует поднять стоимость услуг на 15%, рассказал абонент компании.

Также СМС с предупреждением о росте тарифов на 5-6% рассылал «Ростелеком». Как выяснило издание, некоторые пользователи в сети рассказывают о повышении ежемесячной платы на примерно 30 рублей.

В пресс-службе телеком-компании заявили, что рост цен связан с постоянно увеличивающимся трафиком.

В «ЭР-Телеком Холдинге» сказали, что повышение тарифов связано в первую очередь с подорожанием зарубежных комплектующих, из которых состоит физическая инфраструктура операторов.

Осенью TelecomDaily обнародовала результаты опроса топ-менеджеров телеком-компаний. Согласно этим данным, стоимость фиксированной связи, домашнего интернета и платного телевидения увеличится минимум на 10-15% в наступающем году.

Другое исследование TelecomDaily уже среди россиян показало, что граждане стали сильнее экономить на услугах связи. Так, доля тех, кто использует только мобильный интернет, во второй половине года выросла с 20% до 30%.

«Минцифры и ФАС внимательно следят за ценами на услуги связи, в том числе и на проводной интернет. При подозрении на нарушения оперативно проводится проверка. На данный момент Минцифры не фиксирует повышения тарифов на проводной интернет выше уровня инфляции. В целом за пять лет стоимость проводного интернета росла максимум на 5% в год», — прокомментировали в Минцифры данные о росте цен.

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