В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета

Во втором квартале 2022 года в России снизился мобильный трафик — 8,35 млрд Гб данных. Кварталом ранее этот показатель составлял 8,54 млрд Гб.

До этого времени мобильный интернет-трафик в стране только рос от квартала к кварталу и от года к году. В этот раз операторы впервые сообщили о снижении, передают «Известия».

Специалисты связывают снижение мобильного трафика с блокировками иностранных онлайн-ресурсов, введенными после начала спец операции, а также с добровольным отказом от работы в России зарубежных сервисов.

В Минцифры отметили, что трафик с заблокированных зарубежных сервисов перераспределился между отечественными, часть российский компаний предлагает доступ к ним в рамках ежемесячной подписки.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что на объемы трафика повлияла смена структуры его использования: граждане вместо развлекательного контента стали читать все больше новостей. Сайты СМИ и каналы в соцсетях менее трафикоемкие, чем разлекательные видеосервисы.

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