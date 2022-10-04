В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета

Во втором квартале 2022 года в России снизился мобильный трафик — 8,35 млрд Гб данных. Кварталом ранее этот показатель составлял 8,54 млрд Гб.
До этого времени мобильный интернет-трафик в стране только рос от квартала к кварталу и от года к году. В этот раз операторы впервые сообщили о снижении, передают «Известия».
Специалисты связывают снижение мобильного трафика с блокировками иностранных онлайн-ресурсов, введенными после начала спец операции, а также с добровольным отказом от работы в России зарубежных сервисов.
В Минцифры отметили, что трафик с заблокированных зарубежных сервисов перераспределился между отечественными, часть российский компаний предлагает доступ к ним в рамках ежемесячной подписки.
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что на объемы трафика повлияла смена структуры его использования: граждане вместо развлекательного контента стали читать все больше новостей. Сайты СМИ и каналы в соцсетях менее трафикоемкие, чем разлекательные видеосервисы.
Фото на обложке: Unsplash
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