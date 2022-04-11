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Компания Потанина купит «Росбанк» у Societe Generale

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Французская группа Societe Generale объявила о прекращении банковской и страховой деятельности в России. Компания намерена продать свою долю в «Росбанке» российскому «Интерросу» Владимира Потанина.

Компания Потанина купит «Росбанк» у Societe Generale

«Интерос Капитал» является предыдущим акционером банка. Сделка позволит Societe Generale упорядоченно вывести свои активы из страны и обеспечить при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов, пишет ТАСС.

Продажа завершится в ближайшие недели. Сделка приведет к снижению собственного капитала 1 уровня (CET1) на 20 базовых пунктов по сравнению с показателями на конец прошлого года.

«Группа подтверждает, что продолжит следовать политике выплат дивидендов за 2021 финансовый год в размере 1,65 евро на акцию, при условии одобрения общим собранием акционеров 17 мая 2022 года», — говорится в заявлении французского банка.

Условия сделки согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Фото на обложке: «Росбанк»

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