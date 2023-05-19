Стартап InTone для уменьшения иностранного акцента в английской речи в режиме реального времени привлек $1,7 млн от Yellow Rocks!, A.Partners и бизнес-ангелов. Об этом сообщил представитель сервиса Дмитрий Елисеев.

Стартап Андрея Гольмана InTone привлек $1,7 млн от Yellow Rocks! и других