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Стартап Андрея Гольмана InTone привлек $1,7 млн от Yellow Rocks! и других

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Стартап InTone для уменьшения иностранного акцента в английской речи в режиме реального времени привлек $1,7 млн от Yellow Rocks!, A.Partners и бизнес-ангелов. Об этом сообщил представитель сервиса Дмитрий Елисеев.

Стартап Андрея Гольмана InTone привлек $1,7 млн от Yellow Rocks! и других

Инвестиции были привлечены на стадии Seed. Компания планирует масштабировать продукт с существующими клиентами и расширяться в рамках индустрии колл-центров в Индии, на Филиппинах, в Латинской Америке и Пакистане.

  • InTone основали в 2021 году Андрей Гольман и  Егор Паваляев. InTone представляет из себя десктопное приложение. Оно активирует виртуальный микрофон. С помощью такой механики можно брать аудио из системного микрофона и передавать обработанное аудио в любой софт для звонков.
  • В 2021 году стартап вошел в состав осеннего набора акселератора Berkeley SkyDeck. Акселератор также инвестировал в InTone $105 тыс. через свой венчурный фонд.

Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock

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