Inventive Retail Group открыла магазин игрушек под брендом Toystore

Inventive Retail Group открыла в Москве тестовый магазин игрушек Toystore. В ассортименте — Zuru, Welly, Lego, Marvel, Kid Rocks, Brick Labs и другие бренды, пишет «Коммерсантъ».
Магазин расположился на 60 кв. м в столичном ТЦ «Город Лефортово». По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, затраты на открытие точки продаж такого размера могут достигать 10 млн рублей.
Площадка в этом торговом центре — тестовая для компании. По итогам ее работы будет приниматься решение о масштабировании. Вице-президент по корпоративным продажам Toystor Илья Лавренов сообщил, что в дальнейшем планируется открывать магазины большей площадью — до 100 кв. м со средним чеком около 3 тыс. рублей.Эти точки продаж группа пока намерена открывать в ТЦ в спальных районах — «там, где есть дети», отметил топ-менеджер.
Фото на обложке: Sorbis /
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