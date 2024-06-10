Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Inventive Retail Group открыла магазин игрушек под брендом Toystore

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Inventive Retail Group открыла в Москве тестовый магазин игрушек Toystore. В ассортименте — Zuru, Welly, Lego, Marvel, Kid Rocks, Brick Labs и другие бренды, пишет «Коммерсантъ».

Inventive Retail Group открыла магазин игрушек под брендом Toystore

Магазин расположился на 60 кв. м в столичном ТЦ «Город Лефортово». По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, затраты на открытие точки продаж такого размера могут достигать 10 млн рублей.

Площадка в этом торговом центре — тестовая для компании. По итогам ее работы будет приниматься решение о масштабировании. Вице-президент по корпоративным продажам Toystor Илья Лавренов сообщил, что в дальнейшем планируется открывать магазины большей площадью — до 100 кв. м со средним чеком около 3 тыс. рублей.Эти точки продаж группа пока намерена открывать в ТЦ в спальных районах — «там, где есть дети», отметил топ-менеджер.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как стать мобильным интегратором, и почему это не у всех получается
  2. 2 В России стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков
  3. 3 «Вкусно – и точка» изменила планы по открытию в Абхазии
  4. 4 FAO хотела бы открыть представительства в каждом округе РФ
  5. 5 Telegram устранил сбой, в Китае нашли сокровища императора, от iOS 18 ждут новшеств: главное для бизнеса 9 июня
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2024

МТС Blockchain Accelerator

14 июня 2024

Академия инноваторов

15 июня 2024

Business Travel Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ