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Стартапы и инвесторы приглашаются принять участие в Invest Day от Astana Hub

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 апреля Astana Hub проведет мероприятие для стартапов и инвесторов Invest Day в онлайн-формате. Проекты могут подать заявку до 28 марта, а инвесторы — до 12 апреля.

Стартапы и инвесторы приглашаются принять участие в Invest Day от Astana Hub

Участвовать в мероприятии могут стартапы с технологическим решением, MVP и первыми продажами. Им помогут подготовить питч, а также дадут шанс выступить перед представителями венчурных фондов и бизнес-ангелами. Кроме того, по словам организаторов, 10 лучших проектов получат возможность привлечь финансирование.

Инвесторы смогут пообщаться с командами стартапов, провести индивидуальные встречи с интересными проектами и найти соинвесторов.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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