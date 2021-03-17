Стартапы и инвесторы приглашаются принять участие в Invest Day от Astana Hub

15 апреля Astana Hub проведет мероприятие для стартапов и инвесторов Invest Day в онлайн-формате. Проекты могут подать заявку до 28 марта, а инвесторы — до 12 апреля.
Участвовать в мероприятии могут стартапы с технологическим решением, MVP и первыми продажами. Им помогут подготовить питч, а также дадут шанс выступить перед представителями венчурных фондов и бизнес-ангелами. Кроме того, по словам организаторов, 10 лучших проектов получат возможность привлечь финансирование.
Инвесторы смогут пообщаться с командами стартапов, провести индивидуальные встречи с интересными проектами и найти соинвесторов.
Подробности и регистрация доступны на сайте.
Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА