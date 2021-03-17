15 апреля Astana Hub проведет мероприятие для стартапов и инвесторов Invest Day в онлайн-формате. Проекты могут подать заявку до 28 марта, а инвесторы — до 12 апреля.

Стартапы и инвесторы приглашаются принять участие в Invest Day от Astana Hub