Правительство разработает единую инвестиционную карту России

Минэкономразвития объявило о создании единой системы сопровождения региональных инвестпроектов. Работу по созданию карты и информационного портала поддержки таких проектов разобьют на несколько блоков.

«Нужно создать устойчивые, неизменные и универсальные правила осуществления инвестиционной деятельности на уровне субъектов РФ. Эти правила должны быть унифицированными, понятными и простыми», — пояснил инициативу первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.

У каждого региона появится инвестиционная декларация, где отразятся приоритеты территории на ближайшее время и будут прописаны механизмы стимулирования инвесторов. Будет принят свод правил в виде пошаговых алгоритмов действий в ключевых для инвесторов случаев.

Далее приступят к созданию цифровой инвесткарты регионов «с нанесением на нее максимально подробной информации, причем не в статике, а в динамике», объяснили в Минэкономразвития. Еще разработают «консультационный механизм фиксации проблем», которые возникнут у инвесторов на уровне регионов.

Также будет оформлен реестр инвестпроектов со стандартизированным описанием, которые получают поддержку в регионах. Уточняется, что включение в него будет обязательным в случае получения такой поддержки или если регион претендует на компенсацию затрат из федерального бюджета.

В итоге инвесторы смогут о каждом регионе получить не просто общие сведения, а конкретные данные, например, о наличии свободных земельных участков и объектов недвижимости, о транспортно-логистической, инженерной и образовательной инфраструктурах, работающих в регионе строительных компаниях, специальных налоговых режимах. Через информационный портал инвесторы смогут подать заявки на участие в проектах, получить услуги от органов исполнительной власти и региональных институтов развития.

Пилотными регионами для внедрения новых правил инвестирования станут Сахалинская, Тульская, Московская, Воронежская и Нижегородская области. На цифровое сопровождение проекта претендует Сбербанк, узнали «Ведомости».

Часть бизнес-ссообщества восприняло новую инициативу правительства с оптимизмом, уточняет издание. Но есть и те, кто расценил нововведения как своеобразную инвентаризацию инвестпроектов с целью проанализировать ситуацию в регионах, а не как стимул для рывка в привлечении инвестиций.

«Сейчас в регионах замедляют инвестиционную активность три вещи: отсутствие гарантий стабильности законодательства, недостаток стимулирующих условий, отсутствие квалификаций – большая часть инвесторов не знает, во что инвестировать, кроме простых франшизных продуктов. Лишь немногие реализуют нишевые проекты, но под них нет никакой системы портфельных фондов, облигационных займов проектных компаний и других инвестиционных механизмов», – приводится мнение руководителя экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антона Свириденко.

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Фото: Pavel Permyakov / Shutterstock