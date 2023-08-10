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Начинающий или продвинутый: Мосбиржа запустила рейтинг для инвесторов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа запустила сервис подсчета рейтинга инвесторов. Он градируется по шкале от 0 до 999 баллов и позволяет выяснить свой статус – от начинающего до продвинутого инвестора. Рейтинг рассчитывается разработанной Мосбиржей нейросетью.

Начинающий или продвинутый: Мосбиржа запустила рейтинг для инвесторов

Мосбиржа на платформе «Финуслуги» запустила сервис, который рассчитывает рейтинг частных инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба площадки. 

«Возможно, это подскажет, на какие инструменты стоит обратить внимание именно сейчас, какими активами можно дополнить собственный портфель», – отметил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. 

Рейтинг рассчитывается разработанной Мосбиржей нейросетью на комплексе показателей. Шкала рейтинга составляет от 0 до 999 баллов с градацией от начинающего до продвинутого инвестора.

Пользователи сервиса получат доступ к расширенной аналитике – списку самых популярных активов частных инвесторов, сегментной структуре вложений и другой информации.

Фото на обложке: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

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