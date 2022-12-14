Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Москву назвали самым инвестиционно привлекательным регионом России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Москва стала самым инвестиционно привлекательным регионом России. Ежегодное исследование провело Национальное рейтинговое агентство с учетом 57 показателей, по множеству из которых столица заняла первую строчку.

Москву назвали самым инвестиционно привлекательным регионом России

По уровню инвестиционной привлекательности Москва становится лидером среди регионов России не впервые, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов. В текущем исследовании, которое проводится в 10 раз, в топ регионов также вошли Хабаровский и Пермский край, Тульская и Курская области.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) учитывало в исследовании результаты опроса предпринимательского сообщества и 57 показателей, разделенных на блоки: наличие и качество инфраструктуры, спрос, производственный потенциал, финансовая устойчивость и другие. 

На столицу приходится 20,5% от общей суммы инвестиций в России. За первые девять месяцев 2022 год объем инвестиционных вложений в Москву составил 3,4 трлн рублей, что в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.

По прогнозу НРА, объем инвестиций в Москву в 2023-2025 годах увеличится на 8,5%, а ВВП столицы вырастет не менее, чем на 3%.

Фото на обложке: Andy Shell / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  2. 2 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  3. 3 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  4. 4 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
  5. 5 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

15 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ