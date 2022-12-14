Москву назвали самым инвестиционно привлекательным регионом России

Москва стала самым инвестиционно привлекательным регионом России. Ежегодное исследование провело Национальное рейтинговое агентство с учетом 57 показателей, по множеству из которых столица заняла первую строчку.

По уровню инвестиционной привлекательности Москва становится лидером среди регионов России не впервые, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов. В текущем исследовании, которое проводится в 10 раз, в топ регионов также вошли Хабаровский и Пермский край, Тульская и Курская области.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) учитывало в исследовании результаты опроса предпринимательского сообщества и 57 показателей, разделенных на блоки: наличие и качество инфраструктуры, спрос, производственный потенциал, финансовая устойчивость и другие.

На столицу приходится 20,5% от общей суммы инвестиций в России. За первые девять месяцев 2022 год объем инвестиционных вложений в Москву составил 3,4 трлн рублей, что в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.

По прогнозу НРА, объем инвестиций в Москву в 2023-2025 годах увеличится на 8,5%, а ВВП столицы вырастет не менее, чем на 3%.

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