Инвест-стратег Питер Березин назвал биткоин «мошенничеством» и спрогнозировал его исчезновение

Инвест-стратег консалтинговой компании BCA Research Питер Березин спрогнозировал исчезновение биткоина. По его словам, это произойдет из-за экологических проблем и усиления контроля со стороны государства. А еще Березин назвал самую дорогую криптовалюту «мошенничеством».
Мысли по поводу будущего биткоина Березин высказал в интервью Kitco News. Инвест-стратег сказал, что за последние три года пользоваться монетами в легальных транзакциях стали меньше, что говорит о росте мошеннической составляющей.
«Если вы посмотрите на транзакции с использованием биткоинов, то по сей день большинство из них продолжает финансировать все виды незаконной деятельности. Но если вы посмотрите, сколько биткоинов используется для законных деловых целей, результат будет очень и очень маленьким», – пояснил Питер Березин.
Аналитик считает, что биткоин исчезнет из-за того, что власти усиливают контроль за его оборотом. Также, по мнению Березина, экологические проблемы, связанные с добычей криптовалюты, являются ее значительным недостатком.
BCA Research – основанная в 1949 году инвест-консалтинг компания со штаб-квартирой в канадском Монреале. Предоставляет экономический анализ и прогнозы тенденций основных классов финансовых активов и географических рынков.
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