Инвестиции в столичный стрит-ритейл выросли на 30-55%

Аналитики рынка стрит-ритейла фиксируют резкий всплеск активности инвесторов: «Скупают все, что есть» (гендиректор SimpleEstate Никита Корниенко). По разным данным, объем инвестиций в магазины в Москве к концу года вырастет на 30-55%, увеличилась и стоимость предложения активов — в два раза до 300 млрд рублей («Магазин магазинов»).

«Коммерсант» приводит такие данные, собранные игроками рынка:

объем инвестиций в помещения стрит-ритейла в Москве в 2023 году может вырасти на 55% год к году — до 1,8 трлн рублей («Магазин магазинов»),

объем инвестиций в помещения стрит-ритейла в Москве в 2023 году может вырасти на 30% год к году (NF Group),

стоимость предложения активов в стрит-ритейле в Москве в 2023 году может вырасти в два раза год к году — до 300 млрд рублей («Магазин магазинов»).

В основном инвесторы вкладываются в помещения, пригодные для открытия магазинов, в новых строящихся районах столицы. На инвестиционные сделки в купле-продаже объектов стрит-ритейла приходится около 90%.

Никита Корниенко оценил средний бюджет на покупку помещения стрит-ритейла в 30 млн рублей — примерно столько ранее бизнесмены вкладывали в покупку жилой недвижимости, но сейчас этот тренд сходит на нет.

Причинами возросшего интереса к вложениям в стрит-ритейл эксперты считают как раз стагнацию рынка жилой недвижимости, а также растущую инфляцию и сложности доступа к зарубежным активам.

По данным специалистов, большинство купленных помещений затем перепродают или сдают в аренду (лишь 10% используют для собственных бизнес-проектов). Но сдавать закупленные активы не так просто.

Высокие арендные ставки (внутри Бульварного кольца — до 8,5 тыс. руб. за кв. м, за МКАД — до 2 тыс. руб. за кв. м) и низкий спрос приводят к простою помещений (в центре Москвы средняя вакантность в этом году — 10,1%, в новых спальных районах — до 50–60%,).

Тем не менее, директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина уверена, что инфраструктурный ритейл «устойчив к кризисным трендам и может обеспечить доходность 8–10% годовых» (по другим оценкам — 7–9%, что сопоставимо с банковскими депозитами).

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