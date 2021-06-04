Фонд Winter Capital Partners инвестировал в службу доставки товаров Getir

Международный фонд Winter Capital Partners (WCP), имеющий российские корни, инвестировал в сервис доставки товаров Getir в рамках инвестиционного раунда серии D.
Оценка стартапа в рамках раунда превысила $7,5 млрд. В компанию также вложились Sequoia Capital, Tiger Global и другие инвесторы, сообщили RB.RU в WCP.
Есть компании, которые с помощью новых технологий делают существующие процессы эффективнее и быстрее. А есть такие компании, которые, используя технологии, меняют правила игры и привычный образ жизни, создавая новые паттерны потребления и переворачивая сложившиеся устои. Getir является примером такого бизнеса, который, опираясь на современные технологии, совершает революцию в том, как люди покупают продукты, демонстрируя при этом отличные показатели операционной эффективности.
Компания Getir была основана в Стамбуле в 2015 году. В 2021 сервис вышел на международные рынки: в январе Getir запустился в Лондоне, в мае — в Амстердаме. До конца года компания планирует начать работу во Франции, Германии и США. Главная особенность Getir — скорость доставки: компания привозит заказы в течение 10 минут.
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Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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