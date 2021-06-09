Российский разработчик ИИ-решения для бронирования отелей Hotellab привлек $200 тысяч

Российский стартап Hotellab, разработавший ИИ-решение для динамического ценообразования при бронировании номеров в отелях, привлек $200 тысяч от Iskra Ventures и Startup Lab. Инвестиции помогут компании усилить позиции в Европе и выйти на рынки Африки и Ближнего Востока.
Фонды планируют инвестировать в сервис еще $400 тысяч после достижения им устойчивых показателей.
«Есть четкое понимание, куда мы двигаемся, кто чего ждет и какие цели ставит. Фонды быстро приняли решение, все прошло гладко и комфортно. Их нетворкинг, компетенции и поддержка, безусловно, будут полезны для нас», – прокомментировал сделку CEO Hotellab Анатолий Бурдаков.
Технология Hotellab позволяет нарастить прибыль отеля без капитальных вложений в маркетинг и изменения структуры продаж. В компании говорят, что выручка вырастает на 12-20%. ИИ-система в онлайн-режиме анализирует рынок – смотрит на, в том числе, потоки гостей, эластичность спроса, погоду, и предлагает оптимальную цену на бронирование.
«Проект hotellab.io полностью соответствует нашему мандату, включая международный потенциал и опыт фаундеров в индустрии гостеприимства, что помогло быстро принять инвестиционное решение», – отметил партнер Iskra Ventures Иван Сезонов.
В Hotellab считают, что их решение актуально, потому что гостиничные сети используют для управления ценой дорогостоящие enterprise-решения, а небольшие отели меняют данные в ручном режиме, основываясь на интуиции и увеличивая вероятность ошибки.
«Пообщавшись с клиентами проекта, мы узнали, что отелям намного удобнее пользоваться системой hotellab.io, чем другими существующими инструментами. Кроме этого, проект растет на 10-20% месяц к месяцу», – рассказал Founder Startup Lab Федор Яковлев.
Hotellab зарабатывает на ежеквартальной подписке, которую отели платят за доступ к системе. Выручка компании c июня 2020 года выросла на 500%. Среди клиентов Hotellab – международные сети, в частности, Marriott, Lotte. Решением компании пользуются в Турции, Хорватии Эстонии.
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Фото: Hotellab / Facebook
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