Венчурный фонд АФК «Система» и ФРИИ вложились в сервис подписки на автомобили

Венчурный фонд Sistema SmartTech и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировали $800 000 в стартап The Mashina, предоставляющий автомобили по подписке. Привлечённые средства компания планирует направить на масштабирование бизнеса в России.
Основным инвестором сделки выступил ФРИИ — фонд вложил $500 тысяч; сумма инвестиций от Sistema SmartTech составила $300 тысяч, сообщают «Ведомости».
Полученные средства The Mashina планирует направить на рост и масштабирование сервиса на российском рынке. Сумма
Во ФРИИ заявили, что инвестировали в стартап, так как считают и команду, и сам продукт обладающими большим потенциалом.
Рынок подписки на автомобили в мире уже принес $3,6 млрд выручки в 2019 г. К 2027 г. рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. В России этот рынок только формируется, как и модель потребления сервисов по подписке.
Услуга «автомобиль по подписке» аналогична сервису каршеринга, но предполагает более длительный срок аренды. При этом основые расходы по обслуживанию ТС несёт арендодатель.
В мире, где будет править шеринговая экономика, основанная на максимально эффективном разделении ресурсов и средств, это направление одно из самых интересных. Уверена, большинство водителей предпочли бы иметь возможность в несколько кликов получать новое авто, не думая в дальнейшем обо всех сложностях, возникающих при владении машиной.
Стартап The Mashina был запущен летом 2020 года сооснователем рекрутинговой системы Skillaz Григорием Дудашем и сооснователем первого в России сервиса по подписке на авто Willz Евгением Кладовым. В сентябре того же года компания привлекла $200 тысяч инвестиций, а в декабре запустила аренду автомобилей в Москве. Сейчас сервис планирует развернуться в Санкт-Петербурге, в ближайшей перспективе — выход на рынки Екатеринбурга, Казани и Сочи.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Fahroni /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Русский стаканчик»: США стали крупнейшим импортером российского мороженого
- 2 ВТБ запустил систему управления моделями машинного обучения
- 3 В России запустился сервис онлайн-патентования
- 4 Facebook, YouTube, Тwitter и ТikТok могут ограничить работу в России — депутат Госдумы
- 5 IT-компании с аудиторией более 500 тысяч человек обяжут открыть представительства в России — Госдума