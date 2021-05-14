Венчурный фонд АФК «Система» и ФРИИ вложились в сервис подписки на автомобили

Венчурный фонд Sistema SmartTech и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировали $800 000 в стартап The Mashina, предоставляющий автомобили по подписке. Привлечённые средства компания планирует направить на масштабирование бизнеса в России.

Основным инвестором сделки выступил ФРИИ — фонд вложил $500 тысяч; сумма инвестиций от Sistema SmartTech составила $300 тысяч, сообщают «Ведомости».

Полученные средства The Mashina планирует направить на рост и масштабирование сервиса на российском рынке. Сумма

Во ФРИИ заявили, что инвестировали в стартап, так как считают и команду, и сам продукт обладающими большим потенциалом.

Рынок подписки на автомобили в мире уже принес $3,6 млрд выручки в 2019 г. К 2027 г. рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. В России этот рынок только формируется, как и модель потребления сервисов по подписке. Вадим Казинец, инвестиционный менеджер ФРИИ

Услуга «автомобиль по подписке» аналогична сервису каршеринга, но предполагает более длительный срок аренды. При этом основые расходы по обслуживанию ТС несёт арендодатель.

В мире, где будет править шеринговая экономика, основанная на максимально эффективном разделении ресурсов и средств, это направление одно из самых интересных. Уверена, большинство водителей предпочли бы иметь возможность в несколько кликов получать новое авто, не думая в дальнейшем обо всех сложностях, возникающих при владении машиной. Ксения Шойгу, управляющий партнёр фонда Sistema SmartTech

Стартап The Mashina был запущен летом 2020 года сооснователем рекрутинговой системы Skillaz Григорием Дудашем и сооснователем первого в России сервиса по подписке на авто Willz Евгением Кладовым. В сентябре того же года компания привлекла $200 тысяч инвестиций, а в декабре запустила аренду автомобилей в Москве. Сейчас сервис планирует развернуться в Санкт-Петербурге, в ближайшей перспективе — выход на рынки Екатеринбурга, Казани и Сочи.

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