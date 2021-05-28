Сервис управления ипотекой Refin.online привлек 35 млн рублей

Refin.online, сервис которого позволяет управлять ипотекой в режиме «одного окна», привлек 35 млн рублей от двух инвесткомпаний и бизнес-ангелов. Платформа существует всего один год и в феврале 2021-ого проект стал резидентом «Сколково».

С помощью сервиса «полного цикла» заемщик может самостоятельно в режиме онлайн рефинансировать ипотеку, поменять банк и скорректировать основные условия кредитования. Программа сама проверит документы, оформит и подаст заявку в банк, подберет оптимальные дополнительные условия и назначит дату сделки.

«Проект Refin.online появился как логичный результат диджитализации и меняет представление о взаимодействии россиян с банками: скоро ипотека станет такой же гибкой, как тариф мобильного оператора», – отметил Co-Founder и CEO Refin.online Михаил Чернов.

Сервис является партнером 20 ключевых банков России. При этом он направлен на конечного потребителя – услуги проекта оплачивает банк, а не заемщик. За время существования платформа помогла заемщикам сэкономить более 600 млн рублей, говорят в сервисе.

В финансировании приняли участие Moscow Seed Fund, инвестиционная компания Kama Flow, бизнес-ангелы: основатель Exbico Group – резидента «Сколково» Олег Попов, основатели RDP.RU и «Экотелеком» Николай Гузаков и Сергей Никулин.

«Сервисы, подобные Refin.online, знаменуют собой новую эпоху во взаимодействии клиентов с банками, по сути модернизируя стандарты оказания банковских услуг», – подчеркнул партнер Kama Flow Эдуард Адамян.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!