Белорусский FinTech-стартап для e-commerce Synder привлек $2 млн от TMT Investments и других

FinTech-стартап с белорусскими корнями Synder – разработчик SaaS-продукта для автоматизации бухгалтерии и бизнес-процессов, привлек $2 млн по итогам late-seed-раунда. Лид-инвестором выступил венчурный фонд TMT Investments.

С помощью Synder можно аккумулировать продажи из разных источников в одну экосистему. Детальная синхронизация, пояснили в компании, предоставляет предпринимателям возможность автоматизации бэк-офиса и сокращения операционных расходов.

«Диверсификация каналов, способов оплаты и географий, поставила бизнес перед новым вызовом – как агрегировать свой складской и бухгалтерский учет в одном месте – собирать пазлы из excel каждый день или использовать автоматизированное онлайн решение. Мы предлагаем последнее и верим, что Synder сделает сложное простым», – отметил CEO Synder Михаил Астрейко.

Стартап работает с несколькими тысячами компаний, в том числе крупнейшими e-commerce платформами мира, в числе которых Amazon, Shopify. По итогам 2020 года Synder синхронизировал объем транзакций эквивалентный $1 млрд.

Основанный в 2019 году белорусами Михаилом Астрейко и Ильей Киселем Synder, подчеркнули в компании, входит в число самых рейтинговых онлайн-приложений на рынке. Экспертные группы не раз включали его в топ-10 самых перспективных стартапов с командами из Белоруссии. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско.

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Фото: Synder