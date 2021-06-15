Белорусский FinTech-стартап для e-commerce Synder привлек $2 млн от TMT Investments и других

FinTech-стартап с белорусскими корнями Synder – разработчик SaaS-продукта для автоматизации бухгалтерии и бизнес-процессов, привлек $2 млн по итогам late-seed-раунда. Лид-инвестором выступил венчурный фонд TMT Investments.
С помощью Synder можно аккумулировать продажи из разных источников в одну экосистему. Детальная синхронизация, пояснили в компании, предоставляет предпринимателям возможность автоматизации бэк-офиса и сокращения операционных расходов.
«Диверсификация каналов, способов оплаты и географий, поставила бизнес перед новым вызовом – как агрегировать свой складской и бухгалтерский учет в одном месте – собирать пазлы из excel каждый день или использовать автоматизированное онлайн решение. Мы предлагаем последнее и верим, что Synder сделает сложное простым», – отметил CEO Synder Михаил Астрейко.
Стартап работает с несколькими тысячами компаний, в том числе крупнейшими e-commerce платформами мира, в числе которых Amazon, Shopify. По итогам 2020 года Synder синхронизировал объем транзакций эквивалентный $1 млрд.
Основанный в 2019 году белорусами Михаилом Астрейко и Ильей Киселем Synder, подчеркнули в компании, входит в число самых рейтинговых онлайн-приложений на рынке. Экспертные группы не раз включали его в топ-10 самых перспективных стартапов с командами из Белоруссии. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско.
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Фото: Synder
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