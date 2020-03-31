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«ВТБ Капитал инвестиции» купил долю в «Европейской юридической службе»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Закрытый паевый инвестфонд, который развивает «ВТБ Капитал инвестиции», вложился в группу компаний «Европейская юридическая служба» (ЕЮС). Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ВТБ.

«ВТБ Капитал инвестиции» купил долю в «Европейской юридической службе»

Фонд получил 33% от капитала ЕЮС. Сумма вложений не раскрывается. 

«Мы видим большой потенциал роста стоимости бизнеса, учитывая высокие исторические и прогнозные темпы увеличения выручки компаний группы. Мы выступаем как финансовый инвестор, наша цель — доход для пайщиков фонда», — отметил Магомед Асхабов, руководитель направления альтернативных инвестиций ВТБ Капитал Управление активами.

Закрытый паевый инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов появился в апреле прошлого года. Он вкладывается в зрелые компании с планами по выходу на IPO в ближайшие 2-4 года или продажи стратегическому инвестору. Диапазон сделок — от 0,5 до 1,5 млрд рублей за долю 5-33% в компании.

В группу компаний ЕЮС входят сервисы дистанционной юридической поддержки, помощи на дорогах, e-commerce, телемедицины. По данным компании, число клиентов ЕЮС составляет 8 млн человек.

Фото: ASDF_MEDIA / Shutterstock

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