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Объем инвестиций в NFT за год вырос в 165 раз

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

В первые семь месяцев 2021 года объем продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT) оказался в 165 раз больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Эксперты предсказывают дальнейший рост этого рынка.

Объем инвестиций в NFT за год вырос в 165 раз

Общий объем продаж NFT за семь месяцев этого года уже составил $2,8 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Финам». Это в 165 раз больше аналогичных показателей прошлого года ($17,1 млн).

С февраля по август число активных электронных кошельков для NFT-токенов выросло с 17 до 64 тыс., а ежемесячный объем торгов — с $35 млн до $808 млн. По итогам года, как считают аналитики, объем продаж может достигнуть $5-7 млрд.

По мнению экспертов, интерес к NFT растет благодаря аукционным домам, музеям и другим фондам и инвесторам, включая криптобиржи, обратившим внимание на перспективную технологию.

Популярность NFT обретает также на фоне ужесточения политики Китая против майнеров ставших традиционными криптовалют и их частичного ухода с рынка.

Технология невзаимозаменяемых токенов была создана в 2017 году на блокчейн-платформе Ethereum. Также встречаются кейсы со смарт-контрактами на Binance Smart Chain и Huobi Eco Chain.

Блокчейн-платформы предоставляют владельцу NFT возможность отслеживать историю купленного актива и/или подтверждать право владения им (например, предметов цифрового или классического искусства).

У каждого NFT есть определенный набор мета-тегов, в числе которых информация о том, за кем закреплен токен.

Подробнее о технологии NFT и ее завоевании мира современного искусства мы рассказывали в мае, а на днях подробно разобрали пять децентрализованных платформ, где можно играть и зарабатывать с помощью NFT.

Фото: Mundissima/Shutterstock

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