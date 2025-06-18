В России запустили первый инвестиционный фонд на майнинг криптовалюты
Компания «Силовые системы» совместно с УК «Финам менеджмент» запустила закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Финам — криптозавод 1.0», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
- Новости
Это первый в России инвестиционный фонд, обеспеченный промышленными мощностями для добычи криптовалюты за счет электроэнергии, вырабатываемой из природного газа.
Как работает фонд? Инвесторы становятся совладельцами майнингового бизнеса: фонд приобретает газопоршневые установки и оборудование для добычи биткоинов. Активы, включая площадки для размещения техники и долгосрочные контракты на газ, находятся под управлением спецдепозитария.
Работа в цифрах. Фонд рассчитан на 5 лет, минимальный взнос — 5 млн рублей. Ожидаемая доходность — от 49% годовых, предусмотрены ежеквартальные выплаты 10%.
Возможные риски. Риски связаны с колебаниями курса биткоина: по словам Игоря Шибаева, директора по развитию «Силовых систем», проект останется прибыльным даже при падении курса ниже $35 000. На момент публикации биткоин торговался на уровне $106 800. Президент — председатель правления «Финама» Владислав Кочетков прогнозирует рост спроса на подобные инструменты в России.
- С начала года криптовалютный рынок показал умеренный рост — особенно высокие показатели отмечались у альткоинов Ripple, Ethereum и Dogecoin, превосходящих рост биткоина.
Фото на обложке: Mark Agnor / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусство переговоров»
- 1 Курс биткоина поднялся выше $90 тыс. впервые с начала марта В последний раз биткоин находился на этой отметке 7 марта 22 апреля 18:58
- 2 Биткоин упал ниже $75 тыс. на фоне введенных Трампом пошлин Криптовалюта достигла этой отметки впервые с ноября 2024 года 07 апреля 14:53
- 3 В России разработают механизм для изъятия биткоинов в пользу государства Этим вопросом занимаются Федеральная служба судебных приставов и другие органы 01 апреля 19:14
- 4 «Коммерсантъ»: на юге Иркутской области предложили запретить майнинг до 2031 года Ранее там действовал сезонный запрет 31 марта 14:31