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В России запустили первый инвестиционный фонд на майнинг криптовалюты

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Компания «Силовые системы» совместно с УК «Финам менеджмент» запустила закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Финам криптозавод 1.0», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.

В России запустили первый инвестиционный фонд на майнинг криптовалюты
  1. Новости

Это первый в России инвестиционный фонд, обеспеченный промышленными мощностями для добычи криптовалюты за счет электроэнергии, вырабатываемой из природного газа.

Как работает фонд? Инвесторы становятся совладельцами майнингового бизнеса: фонд приобретает газопоршневые установки и оборудование для добычи биткоинов. Активы, включая площадки для размещения техники и долгосрочные контракты на газ, находятся под управлением спецдепозитария.

Работа в цифрах. Фонд рассчитан на 5 лет, минимальный взнос — 5 млн рублей. Ожидаемая доходность — от 49% годовых, предусмотрены ежеквартальные выплаты 10%.

Возможные риски. Риски связаны с колебаниями курса биткоина: по словам Игоря Шибаева, директора по развитию «Силовых систем», проект останется прибыльным даже при падении курса ниже $35 000. На момент публикации биткоин торговался на уровне $106 800. Президент — председатель правления «Финама» Владислав Кочетков прогнозирует рост спроса на подобные инструменты в России.

  • С начала года криптовалютный рынок показал умеренный рост — особенно высокие показатели отмечались у альткоинов Ripple, Ethereum и Dogecoin, превосходящих рост биткоина.

Фото на обложке: Mark Agnor / Shutterstock / FOTODOM

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