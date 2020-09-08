Генпрокуратура и силовики уточнили правила расследования дел предпринимателей

Генпрокуратура (ГП), Следственный комитет (СКР), МВД, ФСБ и Федеральная таможенная служба (ФТС) подписали совместный документ, регламентирующий проведение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), дознания и предварительного следствия в отношении предпринимателей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля» подписали руководители заинтересованных госструктур: генпрокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФТС Владимир Булавин.

Необходимость документа объясняется тем, что «нарушения требований законодательства РФ при выявлении и расследовании преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, по-прежнему носят распространенный характер».

Документ устанавливает ряд правил для расследования дел бизнесменов: