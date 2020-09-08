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Генпрокуратура и силовики уточнили правила расследования дел предпринимателей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Генпрокуратура (ГП), Следственный комитет (СКР), МВД, ФСБ и Федеральная таможенная служба (ФТС) подписали совместный документ, регламентирующий проведение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), дознания и предварительного следствия в отношении предпринимателей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Генпрокуратура и силовики уточнили правила расследования дел предпринимателей

Документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля» подписали руководители заинтересованных госструктур: генпрокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФТС Владимир Булавин. 

Необходимость документа объясняется тем, что «нарушения требований законодательства РФ при выявлении и расследовании преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, по-прежнему носят распространенный характер».

Документ устанавливает ряд правил для расследования дел бизнесменов:

  • проведение оперативно-разыскных мероприятий недопустимо, если они приведут к вмешательству в гражданско-правовые отношения; 
  • изъятие оригиналов документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности, возможно только тогда, когда они непосредственно подлежат исследованию в рамках доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела. При этом правоохранительные органы обязаны обеспечить бизнесу условия для копирования изъятого. В других случаях оперативники и дознаватели должны ограничиться копиями; 
  • нельзя изымать предметы, не относящиеся к цели проверки. Исключение — предметы, реализация которых в России запрещена в целом или в конкретном случае из-за отсутствия лицензии у компании;
  • запрещается изъятие предметов и документов, относящихся к ведению хозяйственной деятельности, которые не принадлежат подозреваемым или обвиняемым. Исключение — если эти документы могут быть доказательствами по уголовному делу. Прокуратура должна контролировать проведение подобных следственных мероприятий и ОРМ;
  • необходимо соблюдать требования законодательства при избрании меры пресечения бизнесменам: по обвинению в преступлениях, непосредственно связанных с предпринимательской деятельностью, арест не предусмотрен (исключения оговорены в ст. 108 УПК РФ);
  • при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста бизнесмен должен иметь неограниченное право на свидания с нотариусом для оформления доверенностей на дальнейшее ведение бизнеса;
  • органы прокуратуры обязаны установить систематический надзор за делами оперативного учета и проведением ОРМ, выявлять случаи повторных проверок одних и тех же бизнес-структур, которые могут свидетельствовать о противоправных действиях силовиков, а также незамедлительно реагировать на жалобы предпринимателей, касающиеся проведения в отношении них процессуальных действий;
  • если срок расследования дела превышает год, то прокуроры на местах должны сообщить об этом в центральный аппарат Генпрокуратуры. Если следствие затягивается из-за приостановления или прекращения дела и его последующего возобновления, надзорщики должны сообщать об этом высшим руководителям следственных органов, вплоть до начальников следственного департамента МВД и следственного управления ФСБ, а также председателя СКР.
Фото: A_Lesik / Shutterstock

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