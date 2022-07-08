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Инвестировать в импортозамещение готовы лишь 17% компаний — опрос

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

С начала года и до лета 2022 года порядка 60% российских компаний решили заморозить инвестиции, как стало известно сервису «Актион Финансы» после опроса финансовых директоров компаний в сфере торговли и производства Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов России.

Инвестировать в импортозамещение готовы лишь 17% компаний — опрос

Согласно исследованию, которое оказалось в распоряжении Inc. Russia, это связано с высокими рисками.

Раньше оценка приемлемости инвестиций строилась в большей степени на прогнозах доходности и сроках окупаемости, а сегодня бизнес взвешивает возможные потери и проявляет крайнюю осторожность.

Из тех компаний, которые все же инвестируют в расширение, главными направлениями стали:

  • развитие текущего бизнеса (52%)
  • проекты с государственным участием или финансированием («они гарантируют стабильность и безопасность» — 22%),
  • импортозамещение (17%, причем под импортозамещением респонденты подразумевали также и поиск «импортозамещающих товаров» у альтернативных поставщиков и по параллельному импорту).

Неготовность инвестировать предприниматели объясняли не только рисками, но и нехваткой собственных средств, невыгодными условиями кредитов и проблемами с поставками оборудования и комплектующих.

Долго ли бизнес будет находиться в выжидательной позиции, половина респондентов ответить не смогла. Из остальных четверть надеется возобновить инвестиции через полгода, еще четверть — через год.

«Нужно время, чтобы заново просчитать бизнес-план и переоценить потребительский спрос. То, что планировали выводить на рынок вчера, сегодня в новой реальности может быть и не нужно. А заработать можно на совсем других товарах или услугах», — комментирует аналитик «Актион Финансы» Инна Кленова.

Фото на обложке: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

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