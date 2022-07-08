Инвестировать в импортозамещение готовы лишь 17% компаний — опрос

С начала года и до лета 2022 года порядка 60% российских компаний решили заморозить инвестиции, как стало известно сервису «Актион Финансы» после опроса финансовых директоров компаний в сфере торговли и производства Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов России.
Согласно исследованию, которое оказалось в распоряжении Inc. Russia, это связано с высокими рисками.
Раньше оценка приемлемости инвестиций строилась в большей степени на прогнозах доходности и сроках окупаемости, а сегодня бизнес взвешивает возможные потери и проявляет крайнюю осторожность.
Из тех компаний, которые все же инвестируют в расширение, главными направлениями стали:
- развитие текущего бизнеса (52%)
- проекты с государственным участием или финансированием («они гарантируют стабильность и безопасность» — 22%),
- импортозамещение (17%, причем под импортозамещением респонденты подразумевали также и поиск «импортозамещающих товаров» у альтернативных поставщиков и по параллельному импорту).
Неготовность инвестировать предприниматели объясняли не только рисками, но и нехваткой собственных средств, невыгодными условиями кредитов и проблемами с поставками оборудования и комплектующих.
Долго ли бизнес будет находиться в выжидательной позиции, половина респондентов ответить не смогла. Из остальных четверть надеется возобновить инвестиции через полгода, еще четверть — через год.
«Нужно время, чтобы заново просчитать бизнес-план и переоценить потребительский спрос. То, что планировали выводить на рынок вчера, сегодня в новой реальности может быть и не нужно. А заработать можно на совсем других товарах или услугах», — комментирует аналитик «Актион Финансы» Инна Кленова.
Фото на обложке: Towfiqu barbhuiya / Unsplash
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