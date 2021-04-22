Инвестировать по-новому: «Альфа-Банк» представил новое приложение для работы с биржевым рынком

«Альфа-Банк» представил новое приложение для инвестиций — «Альфа-Инвестиции». Как заявляют в банке, оно будет простым и понятным в работе даже для новичков биржевого рынка.

Среди функций приложения заявлена возможность покупать и продавать акции и облигации российских и иностранных компаний, обменивать валюту по курсу биржи и собирать инвестиционный портфель, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

Для регистрации в приложении достатчно ввести свои номер телефона и имя: не потребуются даже паспортные данные.

«Все больше клиентов сейчас начинают инвестировать. У многих нет знаний и подготовки, чтобы пользоваться профессиональными инструментами биржевой торговли — но теперь это и не обязательно. В Альфа-Инвестициях есть все нужные функции, а пользоваться приложением очень просто. Наше новое приложение поможет новичкам легко влиться в мир инвестиций, а опытные пользователи Альфа-Директа оценят скорость Альфа-Инвестиций, функциональность и возможности по настройке интерфейса», — отметил руководитель брокерского бизнеса Альфа-Банка Илья Васильев.

«Альфа-Банк» обращает особое внимание на адаптацию «Альфа-Инвестиций» для новичков: в приложении есть подсказки, объяснения терминов, а также подборки популярных ценных бумаг от экспертов банка.

Приложение уже доступно в Google Play и App Store. При следующем обновлении приложения «Альфа-Директ» автоматически заменит его на смартфонах клиентов «Альфа-Банка».

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Фото: пресс-служба «Альфа-Банка».