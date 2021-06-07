В Минэкономразвития заявили об «аккуратной донастройке» налогов

Запретить выплачивать акционерам прибыль невозможно, однако можно «немножко дестимулировать» вывод средств из компаний и повысить относительную привлекательность новых инвестиций, заявил Решетников РБК в ходе Петербургского международного экономического форума.

Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, Министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе. Главное, нужно без революций. <...> Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать.

Параллельно Решетников отметил, что власти не выступают против дивидиендных выплат как таковых.

Мы же хотим с вами, чтобы частный капитал шёл в экономику. Значит, дивиденды — это нормально. Значит, должен быть фондовый рынок. Фондовый рынок без дивидендов не существует. Это значит, что компании должны иметь возможность нормально платить дивиденды.

По словам министра, изменения в налогообложении затронут только те компании, которые не планируют «заниматься новыми инвестициями»: их ожидают «повышенные отчисления в бюджет».

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил Forbes, что ведомство прорабатывает ряд мер, которые уменьшили бы поток средств, выводимый в офшоры, и стимулировали бизнес инвестировать внутри страны. В числе вариантов — увеличение налога на прибыль с 20% до 25–30% для злоупотребляющих выводом средств за рубеж.

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