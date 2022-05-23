Россиянам разрешат иметь несколько инвестиционных счетов

Госдума обсуждает законопроект, которые позволяет россиянам иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в рамках единого налогового вычета. Авторы документа считают, что это решит проблему сохранения льгот для клиентов, переводивших счета между профучастниками из-за санкций.

Еще один вариант — разрешение хранения активов в рамках одного счета в разных депозитариях, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники

Документ поможет открыть в этом году новый инвестиционный счет россиянам, которые были вынуждены перевести активы со «старого» счета из-за санкций, наложенных на исходного брокера, и позволяет сохранить налоговый вычет, который они иначе бы потеряли.

К тому же, для всех случаев перевода с одного счета на другой увеличивается до 60 дней, объяснил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

Три источника «Коммерсанта» на финансовом рынке уверены, что речь идет о возможности разрешить хранение ценных бумаг, учитываемых в рамках одного ИИС, в разных депозитариях.

Собеседник издания в крупной брокерской компании назвал использование для хранения бумаг разных депозитариев нереалистичным. По его мнению, у каждого брокера есть свой депозитарий и построение отношений с десятками других — слишком затратная процедура, если не будет какого-то единого шлюза.

В итоге инвестор сможет хранить бумаги на счетах, открытых у нескольких депозитариев, при этом каждый из них будет считаться ИИС и на каждый будет распространяться возможность получения налогового вычета, пояснила старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец. Пока этому мешает норма закона о рынке ценных бумаг, которая не допускает передачу активов клиента, учтенных на ИИС, другому профучастнику без прекращения договора на ведение этого счета.

Эксперт также считает, что помочь гражданам сохранить льготы в описанной ситуации могло бы также продление срока, в течение которого физическое лицо может иметь два открытых счета у разных депозитариев, но такое изменение выглядит менее удачным.

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