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С начала спецоперации россияне купили более 25 тонн золота в слитках — ВТБ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

С начала спецоперации на Украине россияне купили более 25 тонн золота в слитках, сообщили в ВТБ. В октябре спрос на инвестиционное золото вырос на 20% по отношению к сентябрю. В дальнейшем популярность золота как инвестиционного актива будет только расти, считают эксперты.

С начала спецоперации россияне купили более 25 тонн золота в слитках — ВТБ

Объем покупок россиянами инвестиционного золота в октябре вырос на 20% по отношению к сентябрю, сообщила пресс-служба ВТБ. В банке рост спроса объяснили стремлением клиентов зафиксировать сбережения в условиях инфляции и желанием диверсифицировать инвестиционный портфель.

С марта 2022 года по текущий момент клиенты ВТБ купили более 25 тонн золота в слитках, рассказали в банке. В количественном выражении это более 2,5 тысяч штук. Банк прогнозирует рост спроса на инвестиционное золото в 2023 году, если инфляция будет расти и сохранится геополитическая нестабильность.

По данным ВТБ, в 2022 году по сравнению с предыдущим было открыто почти в два раза больше обезличенных металлических счетов – их количество достигло 44 тысяч.

Биржевые цены на золото выросли до максимум за последние три месяца и достигали $1780,4 за тройскую унцию. Драйвером роста послужило ослабление доллара США и снижение доходности гособлигаций США.

Фото на обложке: Cloudy Design / Shutterstock

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