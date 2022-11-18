С начала спецоперации россияне купили более 25 тонн золота в слитках — ВТБ

С начала спецоперации на Украине россияне купили более 25 тонн золота в слитках, сообщили в ВТБ. В октябре спрос на инвестиционное золото вырос на 20% по отношению к сентябрю. В дальнейшем популярность золота как инвестиционного актива будет только расти, считают эксперты.

Объем покупок россиянами инвестиционного золота в октябре вырос на 20% по отношению к сентябрю, сообщила пресс-служба ВТБ. В банке рост спроса объяснили стремлением клиентов зафиксировать сбережения в условиях инфляции и желанием диверсифицировать инвестиционный портфель.

С марта 2022 года по текущий момент клиенты ВТБ купили более 25 тонн золота в слитках, рассказали в банке. В количественном выражении это более 2,5 тысяч штук. Банк прогнозирует рост спроса на инвестиционное золото в 2023 году, если инфляция будет расти и сохранится геополитическая нестабильность.

По данным ВТБ, в 2022 году по сравнению с предыдущим было открыто почти в два раза больше обезличенных металлических счетов – их количество достигло 44 тысяч.

Биржевые цены на золото выросли до максимум за последние три месяца и достигали $1780,4 за тройскую унцию. Драйвером роста послужило ослабление доллара США и снижение доходности гособлигаций США.