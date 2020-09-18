72% инвестпосредников в России ищут финансирование для проектов — исследование
Barometer опубликовал отчет по первому исследованию рынка инвестиционного посредничества в России. В опросе приняли участие 100 специалистов, которые оказывают услуги в качестве инвестиционного посредника инвесторам и предпринимателям.
Выяснилось, что деятельность данной категории участников инвестрынка пока не является специально оформленной и регламентированной в России. Профессия еще формируется в ответ на запросы участников рынка об экспертизе, помощи и связях, которые могут предложить посредники.
Основные выводы исследования:
- 12% респондентов начали свою деятельность в качестве инвестиционного посредника в 2020 году, то есть, примерно во время пандемии.
- 74% инвестиционных респондентов работает с проектами без предоплаты.
Одной из причин недоверия к этим специалистам является недостаток систематизированной информации о рынке и отсутствие общепринятых правил работы с посредниками. Так, 56% опрошенных перед началом работы с проектами подписывают договор, где указываются условия отказа клиента от сотрудничества. 7% проговаривают эти условия устно.
- 36% специалистов не страхуют себя от отказа клиента и считают это своими личными рисками.
- Размер комиссии, которую инвестпосредники берут с бизнес-проекта или инвестора, составляет 6-7%.
- Один из основных вопросов, который стоит перед инвестиционным посредником во время работы, это формирование портфеля клиентов.
- 70% самостоятельно занимаются поиском клиентов;
- 14% делегируют эту функцию менеджеру или отделу продаж;
- 11% доверяют этот вопрос партнеру по бизнесу.
- К 37% инвестиционных посредников клиенты возвращаются за повторной услугой в течение года.
Фото: Lee Charlie / Shutterstock
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